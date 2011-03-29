Абрамовича вновь избрали председателем думы Чукотки

Российский миллиардер Роман АБРАМОВИЧ вновь избран председателем Думы Чукотского автономого округа.

На заседании во вторник, 29 марта, депутаты единогласно утвердили его кандидатуру на этот пост, сообщает Радио «Свобода».

13 марта на выборах депутатов регионального парламента Р.АБРАМОВИЧ получил наибольшее количество голосов среди кандидатов-самовыдвиженцев — почти 93%.

Р.АБРАМОВИЧ возглавляет думу Чукотского автономного округа с 2008 года, куда он был избран через три месяца после того, как добровольно ушел в отставку с поста губернатора Чукотки.