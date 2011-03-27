На выборах во Франции побеждают социалисты

Оппозиционная Социалистическая партия Франции, по предварительным данным, одержала победу на кантональных выборах, сообщает Би-би-си.

В воскресенье во Франции прошел второй тур кантональных выборов, на которых французы выбирали депутатов генеральных советов.

На основании посчитанных 80% голосов, Социалистическая партия получила 36% , правящий "Союз за народное движение" - 18,6%, а крайне правый Национальный фронт под предводительством Марин Ле Пен - 11%.

Кроме того, Национальный фронт, который прежде не был представлен ни в одном совете депутатов, получил по меньшей мере два депутатских места: в департаменте Воклюз и в департаменте Вар.