В США сорван джек-пот в 319 миллионов долларов

В американском городе Олбани (штат Нью-Йорк) продан лотерейный билет, обладателю которого полагается приз 319 млн. долларов.

Как сообщает NEWSru, это пятый по величине выигрыш в истории лотереи Mega millions, которая проводится с 2002 года и в настоящий момент охватывает 41 штат США, а также федеральный округ Колумбия и американские Вирджинские острова.

Розыгрыш лотереи состоялся в пятницу. Счастливыми номерами стали 22, 24, 31, 52, 54 и сулящий высший приз номер 4. Билет с шестью счастливыми номерами выпадает не на каждый розыгрыш Mega millions. В последний раз такое происходило 5 января этого года. Тогда джекпот разделили между собой сразу два участника розыгрыша, каждый из которых получил по 177,5 млн. долларов.

Максимальный приз за все время проведения лотерей составил 390 млн. долларов. Его поделили в марте 2007 года два жителя штатов Джорджия и Нью-Джерси. Нынешний джекпот поставил другой рекорд - самой крупной суммы, когда либо выигранной в Mega millions одним человеком.

Неизвестный счастливчик сможет получить приз только в понедельник - офисы Mega millions закрыты на выходные. Ему также предстоит решить, как получить полагающуюся сумму. Согласно первому варианту, выплата призовых будет производиться в течение 25 лет ежегодными равными траншами. Второй же предусматривает получение сразу всей суммы, которая, однако, за вычетом федерального подоходного налога составит 202,9 млн. долларов. Ставка налога меняется в зависимости от размера общей суммы.