Беларусь не собирается отказываться от закупок нефти у Венесуэлы

Беларусь не отказывалась от закупок нефти у Венесуэлы и не собирается идти на этот шаг.

Об этом в телефонном комментарии УНИАН заявил первый вице-премьер-министр Беларуси Владимир СЕМАШКО.

«Ни от чего Беларусь не отказывалась и не собирается отказываться», - сказал он.

Вместе с этим, по неофициальной информации, уже четвертый день в нефтепровод «Одесса-Броды» с азербайджанской стороны не поступает нефть, которая прокачивается в порядке замещения венесуэльской нефти, а белорусская сторона не производит заборов нефти из нефтепровода.

Как сообщил вчера УНИАН источник, работающий в сфере поставок нефти в страны ЕС, Беларусь отказалась от закупок венесуэльской нефти, которая поставляется в страну по украинскому нефтепроводу "Одесса-Броды".

По данным собеседника агентства, такой шаг белорусской стороны был вызван тем, что Россия предложила более выгодные условия поставок нефти.

Справка УНИАН. ОАО "Укртранснафта" и ЗАО "Белорусская нефтяная компания" 17 января 2011 года подписали договор о транзите в 2011-2012 годах украинской стороной 4 млн. тонн нефти ежегодно по нефтепроводу "Одесса-Броды" до Мозырского НПЗ в Беларуси. Согласно документу, по "Одесса-Броды" прокачивается азербайджанская нефть в порядке замещения венесуэльской нефти.