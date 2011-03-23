Ущерб от землетрясения в Японии оценивают в 312 млрд. долларов

По данным правительства Японии, прямой ущерб от землетрясения 11 марта оценивается в сумму от 16 до 25 триллионов иен (от 200 до 312 млрд. долларов).

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информационное агентство Киодо.

Эти цифры включают в себя только непосредственный ущерб, нанесенный стихией зданиям, дорогам и прочим сооружениям. Размеры ущерба более чем в два раза превышают сумму, в которую оценивался ущерб от землетрясения 1995 года в Кобэ.

Разрушительное землетрясение 11 марта унесло жизни 9,4 тысячи человек, более 14,7 тысячи пропали без вести. В эвакуационных пунктах живут около 300 тысяч человек.

Землетрясение и цунами разрушили авто- и железные дороги, жилые дома, стихия нанесла удар по мостам и железнодорожным станциям на северо-востоке Японии.

К этому моменту значительная часть автодорог частично или полностью восстановлена, три порта и аэропорт Сэндай начали прием грузов гуманитарной помощи. Почта Японии восстановила работу почти на всей территории пострадавшего района. Начато строительство временного жилья для пострадавших.