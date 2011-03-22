Силы коалиции продолжают бомбить позиции войск Каддафи

Силы международной коалиции продолжают бомбить позиции войск лидера Ливии Муамара КАДДАФИ.

Вместе с тем, несмотря на авиаудары и введение бесполетной зоны в воздушном пространстве Ливии, на Западе и Востоке страны продолжаются бои между повстанцами и правительственными силами, передает Би-Би-Си.

Согласно сообщениям из города Мисрата, расположенного в 200 км к востоку от Триполи, войска, верные М.КАДДАФИ убили там по меньшей мере девять человек. Телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что город практически контролируется силами М.КАДДАФИ.

Мисрата - фактически единственный крупный город на западе Ливии, находящийся под контролем оппозиции. Местные жители говорят, что правительственные силы оставили Мисрату без водоснабжения, перекрыв трубы городского водопровода.

На Востоке Ливии, неподалеку от Бенгази повстанцы, которые продолжают удерживать город в своих руках, вступили в столкновение с войсками М.КАДДАФИ.

Тем временем, американский генерал Картер ХЭМ, руководящий ливийской военной кампанией, подчеркнул, что ее задача - защита гражданского населения, а не поддержка оппозиционных сил. Генерал объявил о расширении бесполетной зоны над Ливией для оказания ее жителям гуманитарной помощи. В то же время он подтвердил, что на ливийской территории нет солдат сил коалиции.

М.КАДДАФИ ранее назвал обстрелы Ливии "агрессивным крестовым походом колониалистов".

Накануне в результате ракетного обстрела коалиционных сил в ливийской столице было уничтожено здание, которое западные военные называют одним из командных центров М.КАДДАФИ. Оно расположено в комплексе, где также находится резиденция ливийского лидера.

Ливийские официальные лица утверждают, что здание не имело военного предназначения. По их словам, жертвами налетов в минувшие выходные стали 64 человека, свыше 150 получили ранения, однако эти цифры не подтверждаются независимыми источниками.

Как сообщили представители Пентагона, ракетные и воздушные рейды нанесли серьезный ущерб ливийским средствам противовоздушной обороны, а также значительно ослабили и дезорганизовали силы, верные ливийскому лидеру.

К силам коалиции, действующей против М.КАДДАФИ, наряду с США, Британией и Францией, присоединились также Бельгия и Катар.