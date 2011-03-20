В Сирии демонстранты подожгли здание правящей партии
22:33, 20 марта 2011Мир
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К протестам присоединились жители деревень
На юге Сирии в городе Дераа демонстранты подожгли здание, где размещена штаб-квартира местного отделения правящей партии Баас и офисы двух операторов мобильной связи.
К антиправительственной демонстрации присоединились жители близлежащих деревень.
Манифестации протеста в городе Дераа проходят с 18 марта. В тот день погибли четверо протестующих.
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