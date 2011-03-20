В Сирии демонстранты подожгли здание правящей партии

На юге Сирии в городе Дераа демонстранты подожгли здание, где размещена штаб-квартира местного отделения правящей партии Баас и офисы двух операторов мобильной связи.

К антиправительственной демонстрации присоединились жители близлежащих деревень.

Манифестации протеста в городе Дераа проходят с 18 марта. В тот день погибли четверо протестующих.