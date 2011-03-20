Танки Каддафи вошли в центр города Мисрата

Силы, лояльные Муаммару Каддафи, в воскресенье вошли в центр удерживаемого повстанцами города Мисрата с танками, сообщают очевидцы.

По их словам, в результате обстрела погибли несколько человек. «Снайперы убили двух человек. Они все еще находятся на крышах зданий. Четыре танка патрулируют город», – сказал по телефону один из свидетелей. «Также они окружили лодками порт. Они делают все, чтобы никто не выбрался», – цитирует Газета.ру.

«Между силами Каддафи и повстанцами сейчас идет ожесточенный бой. Много погибших, но мы пока не можем сосчитать их», – сказал агентству Reuters представитель повстанцев.