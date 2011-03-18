Медведев собирается в Катынь?

Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ может принять участие в мероприятиях к 71-ой годовщине Катынской трагедии вместе с Президентом Польши Брониславом КОМОРОВСКИМ.

По данным Польского информационного агентства, которое ссылается на собственные источники, президенты могут встретиться в Катыни 11 апреля.

Представители канцелярии польского Президента пока еще не комментируют эту информацию.

Gazeta wyborcza сообщает со ссылкой на свои источники, что окончательная дата мероприятия еще не согласована, но „есть добрая воля обеих сторон, чтобы встреча состоялась”.

Газета напомнила, что на этой неделе Б.КОМОРОВСКИЙ сообщил о перенесении запланированных на 3 апреля Катынских мероприятий.

Президент Польши отметил, что мероприятия должны были состояться с участием Президента РФ, но не 10 апреля, когда исполнится год Смоленской трагедии, которая унесла жизнь его предшественника Леха Качинского.

Как сообщал УНИАН, 70-ю годовщину Катынской трагедии 7 апреля 2010 года отмечали совместно главы российского и польского правительств Владимир ПУТИН и Дональд ТУСК.

10 апреля без Президента РФ планировал почтить память расстрелянных советским НКВД поляков Президент Польши Л.Качинский, который погиб в авиакатастрофе во время посадки самолета в российском Смоленске.