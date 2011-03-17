Баррозу подтвердил, что приедет в Киев

Президент Европейской Комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ подтвердил свое участие в Киевском саммите, посвященном 25-летию Чернобыльской трагедии.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, во время телефонного разговора с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ Президент Еврокомиссии подтвердил свое намерение посетить Киев 18-19 апреля 2011 года.

Президенты договорились провести двустороннюю встречу 18 апреля для обсуждения отношений Украина - ЕС.

На следующий день Ж.БАРРОЗУ примет участие в Киевском саммите по вопросам безопасного и инновационного использования ядерной энергии.

В ходе разговора Президент ЕК подтвердил, что ЕС и в дальнейшем будет оказывать поддержку превращению ЧАЭС в экологически безопасный объект.