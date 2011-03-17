В Армении проходит многотысячный митинг оппозиции с требованием внеочередных выборов.

Как сообщает сайт «PanARMENIAN.Net», лидер армянской оппозиционной силы «Наследие» Раффи ОВАННИСЯН, который 15 марта объявил голодовку с требованием проведения внеочередных выборов, назвал этот день великим днем, когда народ воссоединился на площади Свобода.

Первый Президент Армении, лидер армянской оппозиции Левон ТЕР-ПЕТРОСЯН, выступая на митинге, заявил, что в Армении сложилась беспрецедентно взрывоопасная ситуация, которая требует немедленного решения. По словам лидера оппозиции, действующие власти не в силах решать стоящие перед страной проблемы, и вовсе не намерены отказываться от нынешней политики.

«В Армении уже давно созрел момент для радикальных перемен», - сказал Л.ТЕР-ПЕТРОСЯН. По его словам, о смягчении напряженности в стране должна думать не столько оппозиция, сколько власти, и примеры падения режимов в ряде стран мира должны стать уроком для правящих сил.

Л.ТЕР-ПЕТРОСЯН уверен, что сценарии Египта, Туниса повторятся и в Армении. Он отметил, что в будущем волна протеста среди армянского населения будет только расти.

«Мы не максималисты и надеемся, что представленные нами требования будут выполнены. Будем надеяться, что на следующем митинге, который состоится 8 апреля, мы не будем вынуждены говорить с властями на языке ультиматума, хотя это не исключено», - сказал Л.ТЕР-ПЕТРОСЯН.

Как сообщает «РИА Новости», участники митинга скандируют "Левон (ТЕР-ПЕТРОСЯН) - президент!". Количество участников митинга и шествия до сих пор не известно. Оппозиция заявляет о 100 тысячах участников. Полиция обещает представить данные о числе участников митинга позднее. По оценкам независимых наблюдателей, в митинге участвовали около 30 тысяч человек.