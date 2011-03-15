Ко дню Смоленской катастрофы выйдут 5 тысяч золотых монет (фото)
04:11, 15 марта 2011Мир
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Сообщает Нацбанк Польши
Национальный банк Польши (Narodowy Bank Polski, NBP) выпустит к 10 апреля 2011 года, годовщине авиакатастрофы под Смоленском, четыре вида памятных монет, сообщается на сайте NBP.
Это 800 тысяч монет из нейзильбера номиналом в два злотых, 30 тысяч серебряных монет номиналом десять злотых с изображением погибшего в этой авиакатастрофе главы NBP Славомира Скшипки, 50 тысяч серебряных монет номиналом 20 злотых с изображением самолета в память обо всех погибших, а также 5 тысяч золотых монет с изображением Леха и Марии Качиньских номиналом 100 злотых.
Монеты появятся в обращении уже в начале апреля.
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