Ко дню Смоленской катастрофы выйдут 5 тысяч золотых монет (фото)

Национальный банк Польши (Narodowy Bank Polski, NBP) выпустит к 10 апреля 2011 года, годовщине авиакатастрофы под Смоленском, четыре вида памятных монет, сообщается на сайте NBP.

Это 800 тысяч монет из нейзильбера номиналом в два злотых, 30 тысяч серебряных монет номиналом десять злотых с изображением погибшего в этой авиакатастрофе главы NBP Славомира Скшипки, 50 тысяч серебряных монет номиналом 20 злотых с изображением самолета в память обо всех погибших, а также 5 тысяч золотых монет с изображением Леха и Марии Качиньских номиналом 100 злотых.

Монеты появятся в обращении уже в начале апреля.