На АЭС в Японии третий взрыв

Третий по счету взрыв произошел на японской атомной электростанции (АЭС) "Фукусима-1", пострадавшей в результате мощного землетрясения в минувшую субботу, сообщает Би-би-си.

Ранее в понедельник на АЭС был зафиксирован второй за три дня взрыв водорода, однако реактор не пострадал, и японские власти уверяли, что угрозы повышения уровня радиации пока нет.

Уровень радиации после взрыва превысил допустимые нормы, как в районе самого объекта, так и в префектуре Ибараки, расположенной между АЭС и Токио, сообщает агентство Франс Пресс.

По данным Reuters, уровень радиации в районе АЭС и окрестностях после взрыва повысился в четыре раза. В 08.31 утра по местному времени этот показатель составлял 8,22 тысячи микрозиверт в час, а всего 40 минутами ранее - 1,94 тысячи. Доза облучения в 1-2 зиверт (1-2 миллиона микрозиверт) в час вызывает симптомы лучевой болезни. Естественный радиационный фон составляет от 0,05 до 0,2 микрозиверт в час, поясняет РИА "Новости".