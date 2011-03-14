Каддафи призвал Россию, КНР и Индию инвестировать в ливийскую нефть

Муамар Каддафи в воскресенье призвал нефтяные компании России, Китая и Индии инвестировать в энергетическую отрасль Ливии, сообщает государственное телевидение Джамахирии.

Данное заявление Каддафи сделал в ходе встречи с послами трех стран.

Тем временем силы ливийской оппозиции заявляют, что им удалось вернуть контроль над городом Марса-Брега, передает телеканал Аль-Джазира.

По сведениям Би-би-си, в город вошли штурмовые отряды революционных сил, сформированные ранее в Бенгази из состава воинских подразделений, перешедших к повстанцам. На данный момент они удерживают контроль над промышленной зоной Марса-Брега.

Ранее в воскресенье государственное ливийское телевидение сообщило, что войска Муамара Каддафи заняли город и продолжают продвижение на столицу оппозиции г. Бенгази.