Полиция Мияги прогнозирует 10 тысяч погибших

11:24, 13 марта 2011
Мир
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Префектура пострадала больше всего 

Свыше 10 тысяч погибших в результате землетрясений и следовавших за ними разрушительных цунами будет только в одной японской префектуре Мияги, которая больше всего пострадала от стихийного бедствия.

Об этом, как сообщает «Газета.Ru», заявил начальник местной полиции Наото ТАКЭУТИ.

«У меня нет в этом никакого сомнения», – заявил он в интервью NHK.

Ранее ИТАР-ТАСС со ссылкой на главное полицейское управление страны сообщало, что количество погибших на северо-востоке Японии превысило две тысячи человек.

 

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