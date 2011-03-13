Полиция Мияги прогнозирует 10 тысяч погибших

Свыше 10 тысяч погибших в результате землетрясений и следовавших за ними разрушительных цунами будет только в одной японской префектуре Мияги, которая больше всего пострадала от стихийного бедствия.

Об этом, как сообщает «Газета.Ru», заявил начальник местной полиции Наото ТАКЭУТИ.

«У меня нет в этом никакого сомнения», – заявил он в интервью NHK.

Ранее ИТАР-ТАСС со ссылкой на главное полицейское управление страны сообщало, что количество погибших на северо-востоке Японии превысило две тысячи человек.