Европарламент не отдал депутата властям Германии

Европейский парламент решил не лишать иммунитета немецкого депутата Эльмара БРОКА (группа народных партий).

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании Европарламента 8 марта в Страсбурге.

Во время голосования депутаты поддержали доклад Франческо СПЕРОНИ (группа «Европа свободы и демократии», Италия), в котором, в частности, отмечалось, что в деле против немецкого депутата «было ощущение, что процесс начат с единственной целью – ущерб репутации».

Депутаты отметили, что, по их мнению, такие дела должны решаться в административном порядке.

Запрос на лишение Э.БРОКА иммунитета был подан властями Германии в 2010 году в связи с тем, что он не задекларировал в 2005 году в своей налоговой декларации доходы в 5 тыс. евро от лекции, прочитанной в том же году.