На должность президента Египта будет баллотироваться Нобелевский лауреат

Бывший глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Мухаммед аль-БАРАДЕИ заявил о намерении баллотироваться на пост Президента Египта на предстоящих в августе выборах.

Как сообщает NEWSru со ссылкой на информационное агентство «Магриб Араб Пресс», 68-летний политик на состоявшейся в Каире встрече со своими сподвижниками и сторонниками сказал: "Для меня будет честью служить египетскому народу, внести вклад в реформу государственного управления и построение обновленной политической системы".

М.аль-БАРАДЕИ долгие годы работал в системе Министерства иностранных дел Египта, а затем в структурах ООН. В 1997-2009 годах возглавлял МАГАТЭ.

Он был одним из наиболее активных участников прошедших в январе-феврале этого года массовых акций протеста, которые вынудили уйти в отставку правившего с 1981 года Президента Хосни МУБАРАКА.

В разгар антиправительственных выступлений М.аль-БАРАДЕИ возглавил непартийное политическое движение "Национальное объединение за перемены", провозгласившее своей целью проведение реформ в Египте.