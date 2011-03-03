Президент Эстонии призвал записывать воспоминания об СССР

Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес призвал жителей страны записывать воспоминания о советских временах, чтобы молодежь понимала, что происходило в то время, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на канцелярию главы государства.

"Я призываю тех, кто помнит времена СССР, записать свои воспоминания. Чтобы мы знали, как обстояли дела. И чтобы молодые люди, которые сами этого времени не помнят, понимали, что происходило с нашей землей и нашими людьми", - сказал Ильвес, выступая в Таллине на собрании, приуроченному к завершению выпуска серии книг Eesti malu ("Память Эстонии").

"Чтобы прочувствовать историю, надо читать воспоминания", - отметил он.