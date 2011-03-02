Власти Ливии обещают каждой семье 400 долларов в месяц

Ливийские власти обещают каждой семье в стране ежемесячную выплату в размере 500 динаров (около 400 долларов) в качестве финансовой поддержки. Соответствующее сообщение с пометкой "срочно" появилось на государственном телевидении Ливии, сообщает Би-би-си.

Тем временем Франция направила к берегам Ливии вертолетоносец типа "Мистраль" для участия в операции по эвакуации заблокированных там иностранцев. В министерстве обороны Франции заявили, что это решение принято в рамках одобренных Европейским союзом мер, касающихся событий в Ливии.