Противники Каддафи сформировали национальный совет

Сторонники свержения ливийского лидера Муамара Каддафи на востоке страны заявили о формировании национального совета, который будет действовать от лица революции в Ливии, сообщает Reuters.

Новый Национальный ливийский совет сформирован после встречи с оппонентами Каддафи в городе Бенгази, который находится под контролем оппозиции, сообщил представитель совета Хафиз Гхога (Hafiz Ghoga). По его словам, совет не является временным правительством, а действует как орган власти революции.