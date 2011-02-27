Противники Каддафи сформировали национальный совет
18:00, 27 февраля 2011Мир
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Как "орган власти революции"
Сторонники свержения ливийского лидера Муамара Каддафи на востоке страны заявили о формировании национального совета, который будет действовать от лица революции в Ливии, сообщает Reuters.
Новый Национальный ливийский совет сформирован после встречи с оппонентами Каддафи в городе Бенгази, который находится под контролем оппозиции, сообщил представитель совета Хафиз Гхога (Hafiz Ghoga). По его словам, совет не является временным правительством, а действует как орган власти революции.
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