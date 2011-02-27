В Омане против демонстрантов применили слезоточивый газ
14:09, 27 февраля 2011Мир
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...они, в свою очередь, бросали камни
В оманском городе Сохар полиция применила слезоточивый газ для разгона участников демонстрации, требующих демократических реформ, сообщает Би-би-си.
Протестующие, в свою очередь, забрасывали полицейских камнями.
Акции протеста, в которых принимают участие сотни человек, продолжаются в Сохаре уже второй день.
Демонстрации в поддержку демократии проходят также в оманском городе Салала, где, как сообщается, участники акции протеста еще в пятницу разбили палаточный лагерь у представительства местных органов власти.
В субботу правитель Омана, султан Кабус бен Саид провел перестановки в своем правительстве, пытаясь ослабить напряженность.
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