Более половины китайцев покинули Ливию

Более 20 тысяч граждан Китая покинули охваченную протестами Ливию, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны.

По официальным данным, всего на момент начала беспорядков в Ливии проживали около 37 тысяч граждан КНР. Подавляющее большинство из них - рабочие строительных и коммуникационных компаний.

Как сообщает МИД, 1,4 тысячи китайских граждан уже вернулись на родину, 7,2 тысячи ожидают отправку на родину на греческом острове Крит, более 2 тысяч человек - в Турции, еще почти 6 тысяч были эвакуированы в Египет.

Решением управления гражданской авиации КНР на протяжении последующих двух недель китайские авиакомпании будут совершать до 15 рейсов в страны, где возвращения на родину ожидают эвакуированные из Ливии граждане КНР.