Более половины китайцев покинули Ливию
Понадобится около 200 авиарейсов
Более 20 тысяч граждан Китая покинули охваченную протестами Ливию, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны.
По официальным данным, всего на момент начала беспорядков в Ливии проживали около 37 тысяч граждан КНР. Подавляющее большинство из них - рабочие строительных и коммуникационных компаний.
Как сообщает МИД, 1,4 тысячи китайских граждан уже вернулись на родину, 7,2 тысячи ожидают отправку на родину на греческом острове Крит, более 2 тысяч человек - в Турции, еще почти 6 тысяч были эвакуированы в Египет.
Решением управления гражданской авиации КНР на протяжении последующих двух недель китайские авиакомпании будут совершать до 15 рейсов в страны, где возвращения на родину ожидают эвакуированные из Ливии граждане КНР.