Миротворца ООН обвиняют в убийстве полицейского

Официальный представитель правительственной армии Кот д`Ивуара полковник Хилайре Гохуру обвинил военнослужащих миротворческого контингента ООН в убийстве местного полицейского. По словам Х.Гохуру, сотрудник Министерства внутренних дел вел переговоры об освобождении троих участников демонстрации в поддержку действующего президента, задержанных силами ООН. В это время один из миротворцев застрелил полицейского в спину. Представитель ООН отрицает вину военнослужащих миротворческого контингента в этом преступлении.

На этом фоне в Кот д`Ивуаре звучат угрозы в адрес иностранных граждан. Их высказал, в частности, лидер молодежной общественной организации, которая поддерживает действующего президента Лорана Гбагбо, передает Associated Press.