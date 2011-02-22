Большое ДТП в Сальвадоре: 14 человек погибли, более 100 пострадали

Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник в Сальвадоре.

Как сообщили представители властей этой центральноамериканской страны, в результате столкновения трех автобусов и грузового автомобиля по меньшей мере 14 человек погибли и более 100 получили травмы разной степени тяжести.

Обстоятельства происшествия выясняются, пострадавшие доставлены в госпитали, отмечает NEWSru.

ДТП произошло на одном из участков автострады, которая связывает западный город Санта-Ана со столицей - Сан-Сальвадором.

По предварительной версии, виновником инцидента стал водитель одного из легковых автомобилей, который неожиданно выехал на встречную полосу. Пытаясь избежать столкновения, шофер грузовика потерял управление и врезался в автобус, затем с ними столкнулись еще два автобуса, передает ИТАР-ТАСС.