Король Бахрейна освободил осужденных оппозиционеров
03:57, 22 февраля 2011Мир
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Протесты идут вторую неделю
Король Бахрейна Хамад бин Иса аль-Халифа приказал освободить заключенных шиитских оппозиционеров и приостановить судебный процесс над остальными, сообщают информагентства со ссылкой на представителей властей.
В Бахрейне вторую неделю продолжаются антиправительственные протесты. Занявшие центральную площадь столицы демонстранты требуют политических реформ, отставки правительства и "установления подлинной конституционной монархии". Протестующие, в основном шииты, составляющие 75% населения Бахрейна, требуют больших прав и влияния в стране, которой правит королевская семья - сунниты.
Освобождение политических заключенных является одним из требований демонстрантов.
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