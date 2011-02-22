Король Бахрейна освободил осужденных оппозиционеров

Король Бахрейна Хамад бин Иса аль-Халифа приказал освободить заключенных шиитских оппозиционеров и приостановить судебный процесс над остальными, сообщают информагентства со ссылкой на представителей властей.

В Бахрейне вторую неделю продолжаются антиправительственные протесты. Занявшие центральную площадь столицы демонстранты требуют политических реформ, отставки правительства и "установления подлинной конституционной монархии". Протестующие, в основном шииты, составляющие 75% населения Бахрейна, требуют больших прав и влияния в стране, которой правит королевская семья - сунниты.

Освобождение политических заключенных является одним из требований демонстрантов.