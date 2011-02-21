В Ливии расстреливают демонстрантов

По неофициальным данным, в Ливии в результате ударов боевой авиации погибли по меньшей мере 250 человек. Как сообщили очевидцы, обстрел ведется не только по демонстрантам, но и по жилым районам Триполи, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на телеканал Al Jazeera. Они уточнили, что улицы полны наемников, которые расстреливают население, а лояльные режиму представители сил безопасности врываются в больницы и нападают на врачей и раненых.

Телеканал также сообщает, что в стране полностью отключена телефонная связь.