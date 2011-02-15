Швеция рассекретит материалы о распаде СССР

Швеция в четверг снимает гриф "Секретно" с дипломатических материалов, касающихся распада Советского Союза в 1991 году, сообщает Радио Свобода.

Шведский министр иностранных дел Карл Бильдт назвал это беспрецедентным для его страны шагом.

По информации МИД Швеции, речь идет, в основном, о письмах шведских дипломатов, работавших в то время в странах Балтии и Ленинграде.