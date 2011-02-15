Союзники НАТО имеют право поставлять оружие Грузии

НАТО не занимается поставками оружия в Грузию, однако члены Северо-атлантического альянса могут продавать оружие любой стране, если это не противоречит международному праву, считает специальный представитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

«Отдельные союзники имеют право продавать оружие кому хотят, пока эти продажи соответствуют нормам международного права», - сказал Аппатурай о поставках оружия в Грузию в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он заметил, что «НАТО как организация не продает оружия и никого не вооружает».

При этом, Аппатурай сказал, что не располагает никакой информацией о продаже оружия Грузии.