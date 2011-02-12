, которые собирались отнести свои требования в АП России

Москва. 12 февраля. УНИАН. В Москве милиция начала задерживать участников «Дня Гнева», которые после митинга намеревались отнести свои требования в Администрацию Президента РФ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, после проведения митинга один из организаторов акции оппозиции Сергей УДАЛЬЦОВ призвал всех собравшихся свернуть флаги, плакаты и транспаранты и направиться к зданию Администрации Президента РФ. По его словам, это не противоречит законодательству, поскольку не является организованным шествием.

В то же время сторонники С.УДАЛЬЦОВА во время движения начали выкрикивать лозунги: «Россия без Путина!», «Это наш город!». Сотрудники милиции предупредили их о том, что эти действия незаконны, и будут применять административные меры.

После того, как реакции со стороны оппозиционеров не последовало, их начали задерживать. На данный момент задержан С.УДАЛЬЦОВ и несколько десятков его сторонников. В частности, от места задержания возле гостиницы «Метрополь» в направлении отделения внутренних дел отъехало два автобуса с задержанными оппозиционерами.

Сотрудники милиции с помощью мегафонов продолжают требовать от собравшихся разойтись.

В данный момент сотрудники ОМОНа создали живую цепь и выталкивают оппозиционеров и журналистов в сторону метро «Театральная».

Как сообщал УНИАН, основными требованиями «Дня Гнева» является: реальное народовластие и самоуправление (свободные выборы, прямые выборы губернаторов, прямые выборы мировых и районных судей); социальная справедливость (рост зарплат с опережением роста цен на предметы первой необходимости, плата за услуги ЖКХ - не более 5% от дохода семьи, прозрачный механизм формирования тарифов, остановка роста цен на бензин); нормализация межнациональных отношений (эффективная миграционная политика, введение жесткой ответственности за использование труда нелегальных мигрантов, равная оплата труда и социальные гарантии, независимо от национальности и гражданства); наведение порядка в Москве и Подмосковье (решение проблемы «обманутых дольщиков», прекращение незаконной застройки и сноса гаражей, пересмотр Генплана в интересах граждан, сохранение исторических памятников и природоохранных территорий, спасение Химкинского леса, разумное решение транспортной проблемы, полноценное расследование итогов деятельности бывших московских властей).