Евросоюз поддерживает вступление России во Всемирную торговую организацию
Позицию озвучил Баррозу
|Жозе Мануэль БАРРОЗУ
Как передает РИА «Новости», об этом сегодня заявил председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ.
"Россия сегодня является единственной крупной экономикой мира, которая не является членом ВТО, и мы полностью поддерживаем перспективы членства России во Всемирной торговой организации", - сказал Ж.БАРРОЗУ на пресс-конференции в Волжском Утесе (Самарская область) по итогам саммита Россия-ЕС.
"Мы отмечаем некоторый прогресс во многих областях, в частности, насчет наших общеэкономических, инвестиционных отношений, здесь развитие налицо", - сказал глава Еврокомиссии, комментируя взаимоотношения России и Евросоюза в экономической сфере.
Ж.БАРРОЗУ отметил, что все вышеперечисленное - "это одна из тех причин, почему мы (ЕС) поддерживаем присоединение России к ВТО".