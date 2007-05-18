Евросоюз поддерживает вступление России во Всемирную торговую организацию.

Как передает РИА «Новости», об этом сегодня заявил председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ.

"Россия сегодня является единственной крупной экономикой мира, которая не является членом ВТО, и мы полностью поддерживаем перспективы членства России во Всемирной торговой организации", - сказал Ж.БАРРОЗУ на пресс-конференции в Волжском Утесе (Самарская область) по итогам саммита Россия-ЕС.

"Мы отмечаем некоторый прогресс во многих областях, в частности, насчет наших общеэкономических, инвестиционных отношений, здесь развитие налицо", - сказал глава Еврокомиссии, комментируя взаимоотношения России и Евросоюза в экономической сфере.

Ж.БАРРОЗУ отметил, что все вышеперечисленное - "это одна из тех причин, почему мы (ЕС) поддерживаем присоединение России к ВТО".