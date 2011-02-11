На вокзалах в России ставят рамки-металлоискатели

Сегодня на вокзалах в Москве и Санкт-Петербурге начали устанавливать рамки-металлоискатели.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Российских железных дорог».

«Согласно указанию Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА по усилению мер безопасности, ОАО "РЖД" начало установку рамок-металлоискателей на вокзалах. Первыми будут оборудованы вокзалы Москвы и Санкт-Петербурга, где в течение ближайших трех дней будут установлены более 60 рамок-металлоискателей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что также компания планирует установить специальное оборудование для контроля багажа прибывающих на вокзалы лиц.

В связи с началом работы рамок-металлоискателей ОАО "РЖД" просит пассажиров по возможности прибывать на вокзалы заранее и с пониманием относиться к необходимости прохождения досмотра.

В то же время в пресс-службе отмечают, что после теракта в аэропорту «Домодедово» ОАО "РЖД" уже ввело дополнительные меры по обеспечению безопасности на объектах железнодорожного транспорта. В частности, с работниками вокзальных комплексов, локомотивных и поездных бригад проводятся специальные инструктажи с целью повышения бдительности и отработки действий в случае внештатных ситуаций; приняты дополнительные меры по усилению охраны и пропускного режима на наиболее важных объектах железнодорожного транспорта и объектах с массовым пребыванием людей; усилен контроль соблюдения мер безопасности на территориях станций, путях отстоя пассажирских составов и на маршрутах движения поездов.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля Президент РФ Д.МЕДВЕДЕВ проверил обеспечение безопасности на Киевском вокзале в Москве, откуда уходит большинство поездов из российской столицы в Украину.

Президент остался недоволен работой по обеспечению безопасности на Киевском вокзале, поскольку не встретил при входе ни одного сотрудника милиции. Кроме того, на вокзале не было установлено ни одной рамки-металлоискателя.