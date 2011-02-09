Путин пригрозил "Газпрому" изменить законы

Правительство РФ может пойти на изменение законодательства, если "Газпром", российский монополист в области транспортировки газа по магистральным трубопроводам, не будет допускать к своим транспортным мощностям независимых производителей газа, заявил в среду премьер-министр Владимир Путин на совещании по итогам работы ТЭК в прошлом году, сообщает РИА "Новости".

"Или вы будете эффективно работать, или мы будем вынуждены изменить действующие правила, пойти на изменение законодательства", - сказал премьер, говоря о том, что независимые производители газа испытывают дефицит транспортных мощностей, поскольку те контролируются "Газпромом".

Путин отметил, что "компания ("Газпром") ставит свои интересы выше интересов развития отрасли".

По его словам, в России существует дефицит газотранспортных мощностей, при этом "Газпром", являясь монополистом в этой области, не вкладывает в нее достаточно средств.

"Вы должны соответствующим образом реагировать и вкладывать ресурсы в развитие. Если считаете, что у вас и так программа соптимизирована, обращайтесь в правительство, подумаем, как сделать", - сказал Путин, обращаясь к руководству "Газпрома".