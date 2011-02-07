Обама: Египет уже не будет таким, как был

Египет больше не будет таким, как был. Об этом президент США Барак Обама сказал в телевизионном интервью.

По словам главы Белого дома, это показали демократические выступления, передает Associated Press. И "совершенно очевидно, что египетский народ хочет свободы и честных выборов". Он также сказал, что перемены надо начинать уже сейчас.

Что касается ухода с поста президента Египта действующего главы государства Хосни Мубарака, Б.Обама отметил, что только сам египетский лидер знает, что будет предпринимать на этот счет.

Говоря о силах, выступивших против Мубарака, он также заявил, что оппозиционная группировка "Братья-мусульмане" является всего лишь одной из партий, не имеющей поддержки большинства.