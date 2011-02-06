Грузия может увеличить свой контингент в Афганистане

Грузия готова увеличить контингент своих Вооруженных сил в Афганистане, заявил президент Грузии Михаил Саакашвили.

"Мы направили почти тысячу военнослужащих в Афганистан и готовы увеличить контингент своих сил", - сказал Саакашвили в воскресенье, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Общая численность грузинского миротворческого контингента в Афганистане составляет 925 человек, напоминает РИА "Новости". Из них 750 несут службу в составе американского контингента в провинции Гельменд (с конца апреля 2010), остальные 175 миротворцев служат под командованием французского контингента в Кабуле с ноября 2009 года. В сентябре 2010 года в Афганистане погибли пятеро грузинских военнослужащих, еще один был ранен.