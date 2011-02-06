"Братья-мусульмане" заявляют о начале диалога с властями Египта

В Египте лидеры оппозиционного исламистского движения Братья-мусульмане" начали диалог с властями страны, чтобы определить "насколько они готовы принять требования народа".

Представитель движения сообщил агентству France-presse на условиях анонимности, что переговоры с новым вице-президентом Египта Омаром Сулейманом начались в субботу утром.

Политический кризис в Египте, где с 25 января продолжаются выступления с требованием отставки президента Хосни Мубарака, уже обошелся стране в три с лишним миллиарда долларов, напоминает Радио Свобода.

В субботу демонстранты вновь собрались на площади Тахрир в центре Каира, их акция, однако, была менее многолюдной, чем в предыдущие дни. Лидеры оппозиции заявляют, что отныне массовые митинги и шествия будут проводится по вторникам и пятницам, пока Мубарак не откажется от власти.

В тот же день стало известно о перестановках в правящей Национально-демократической партии, один из постов в которой покинул сын Мубарака - Гамаль.

Сам президент, по уточненным данным, сохранил партийную должность.