Назарбаев объявил досрочные президентские выборы

Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ объявил о проведении в Казахстане досрочных выборов главы государства, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Reuters.

Утром в понедельник стало известно, что Конституционный совет Казахстана признал несоответствующими Конституции принятые парламентом поправки в Основной закон, касающиеся назначения референдума по продлению полномочий Президента Н.НАЗАРБАЕВА до конца 2020 года.

Как напоминает NEWSru, 14 января парламент Казахстана внес изменения в Конституцию, которые позволяют продлевать полномочия главы государства до 2020 года на референдуме, не проводя выборов. Но Президент 17 января отказался утверждать эти поправки, выразив готовность провести выборы Президента в 2012 году и принять в них участие.

Одновременно Н.НАЗАРБАЕВ попросил Конституционный совет рассмотреть принятый парламентом закон о внесении изменений в Конституцию на соответствие ей.

Ранее предполагалось, что очередные выборы Президента Казахстана состоятся в 2012 году.