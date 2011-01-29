Число жертв холеры на Гаити превысило 4 тысячи человек

Жертвами эпидемии холеры на Гаити с середины октября прошлого года стали 4 тыс. 30 человек, общее количество заболевших превысило 209 тыс. человек. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на гаитянское министерство здравоохранения.

Эпидемия, уровень смертности от которой достигает 1,9%, унесла наибольшее число жизней в департаменте Артибонит на севере страны, где количество погибших достигло 857 человек. В департаменте Западный, куда входит и столица Порт-о-Пренс, количество жертв заболевания составило 653 человека. Источник появления заболевания на Гаити до сих пор официально не уставлен. По одной из версий, к распространению холеры на Гаити привел сброс сточных вод в реку Мирбале из лагеря непальского батальона Миссии ООН.

Согласно последним официальным данным, в Доминиканской Республике, имеющей сухопутную границу с Гаити, общее число заболевших холерой достигло 238 человек, зафиксирован один летальный исход.