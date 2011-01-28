Врачи опровергают версию о "каменной начинке" бомбы в Домодедово

Врачи не извлекали во время операций из тканей пострадавших в результате теракта в Домодедово гранитную крошку, в основном это были металлические либо пластиковые осколки, сообщили РИА Новости врачи московских медучреждений.

"Российская газета" предположила, что бомба, взорванная смертником в Домодедово 24 января, могла быть начинена не только арматурой, болтами и проволокой, но и мелкой галькой и гранитной крошкой, что характерно для бомб, используемых палестинскими террористами.

Врач московской городской больницы №20 сообщил, что состояние доставленных к ним двух пострадавших на сегодняшний день удовлетворительное. Во время операции, по словам врача, у них извлекали только металлические осколки.

Генеральный директор Федерального медико-биофизического центра (ФМБЦ) имени Бурназяна ФМБА России Константин Котенко сказал, что помимо металлических осколков из тканей пострадавших извлекали и пластик.

"Когда закрытое пространство, а рядом киоски и прочие предметы, конечно, попадает и пластик, и другие осколки", - сказал Котенко.

Взрыв в международном терминале московского аэропорта Домодедово произошел днем 24 января. По предварительным данным, террорист-смертник, находившийся в толпе встречающих, привел в действие начиненное металлическими поражающими элементами взрывное устройство мощностью пять килограммов в тротиловом эквиваленте. Погибли 35 человек, 125 пострадавших остаются в больницах.