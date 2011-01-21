Польша выплатит семьям погибших под Смоленском по 90 тыс. долларов

Польская власть планирует выплатить семьям погибших в авиакатастрофе под Смоленском в апреле 2010 года по около 90 тыс. дол. компенсации.

Как сообщает TVN24, такое предложение представило Министерство государственного имущества Польши.

Компенсацию смогут получить ближайшие родственники погибших: муж/жена, дети и родители.

При этом получение этой компенсации не лишает родственников права добиваться дополнительной помощи: ренты или возмещения за ухудшение условий жизни.