США готовы поддержать санкции ЕС в отношении Беларуси

США поддерживают резолюцию Европарламента о немедленном введении санкций против руководителей Беларуси за их реакцию на декабрьские выступления оппозиции и готовы со своей стороны предпринять дополнительные меры в этом направлении.

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Филип КРОУЛИ, передает РИА «Новости».

"Мы проводим тщательные консультации с партнерами по Евросоюзу по этому вопросу. Мы знаем и поддерживаем шаги, которые предпринимает ЕС, и мы в свете нашего беспокойства готовы к принятию дополнительных шагов к восстановлению санкций, которые раньше были сняты", - сказал Ф.КРОУЛИ.

Как сообщалось, США ввели санкции в отношении ряда белорусских чиновников еще в 2006 году, два года назад санкции частично были отменены.

Решение о введении Евросоюзом санкций предстоит принять главам МИД 27 государств ЕС на встрече 31 января в Брюсселе. По данным дипломатических источников, список попавших под санкции белорусских чиновников, включая Президента Александра ЛУКАШЕНКО, может быть расширен до более чем 100 человек. При этом перечень возможных санкций включает в себя не только запрет на выдачу виз и замораживание счетов, но и возможное исключение Беларуси из программы Евросоюза "Восточное партнерство" и даже лишение Минска права проводить чемпионат мира по хоккею на льду в 2014 году.

Документ, который вчера, 20 января, одобрил Европарламент, в частности, призывает Совет ЕС ввести запрет на выдачу виз и заморозить авуары в странах ЕС белорусских руководителей высшего звена, чиновников, сотрудников судебных органов и органов безопасности, которые, по мнению Евросоюза, несут ответственность за фальсификацию декабрьских выборов и преследование оппозиции. Санкции будут оставаться в силе до тех пор, пока белорусские власти не освободят всех политических заключенных и представителей оппозиции и не снимут с них обвинения.

Справка УНИАН. 19 декабря 2010 года в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии страны, победил действующий Президент Александр ЛУКАШЕНКО, получив поддержку около 80% избирателей, принявших участие в голосовании.

Вечером 19 декабря полиция жестоко подавила акции протеста оппозиции, арестовав более 600 человек, в том числе 7 из 9 альтернативных кандидатов в Президенты.