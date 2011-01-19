Президент России прибыл в Иорданию

Президент РФ Дмитрий Медведев прибыл во вторник с двухдневным рабочим визитом в Иорданию, где планирует обсудить вопросы сотрудничества в энергетике, ВТС, борьбу с религиозным экстремизмом, ближневосточное урегулирование и последствия мирового финансово-экономического кризиса.

В Иорданию российский президент прибыл после посещения Палестины, где он провел переговоры с главой ПНА Махмудом Аббасом и принял участие в открытии музейно-паркового комплекса в Иерихоне.

Программа пребывания российского лидера в Иордании начинается во вторник вечером с официального ужина с королем Абдаллой II.

В среду в столице Иордании Аммане пройдут российско-иорданские переговоры на высшем уровне. В этот же день президент РФ посетит историко-религиозный заповедник "Место крещения Христа". В рамках визита в Аммане состоится торжественное открытие Русского центра при Иорданском университете.