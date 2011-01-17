В Ионическом море затонул корабль с 263 мигрантами на борту

В Ионическом море западнее острова Корфу затонул итальянский корабль Hasan Reis с 263 мигрантами на борту, 241 человек спасен. 22 пассажира объявлены пропавшими без вести, передает РБК со ссылкой на АР. По словам представителей греческой береговой охраны, начало спасательной операции было отложено в связи с порывистым ветром в районе бедствия. Пассажиры были эвакуированы с тонущего корабля членами команды голландского грузового судна через 7 часов после получения сигнала бедствия.

Спасатели ожидают прибытия голландского корабля в порт Корфу. Место трагедии патрулирует вертолет береговой охраны. По сообщению пилотов, спасшихся пассажиров в море не найдено.