Каддафи продолжает считать Бен Али законным президентом Туниса

Ливийский лидер Муаммар Каддафи выразил сожаление в связи с отстранением от должности президента Туниса Зина аль-Абидина бен Али и заявил, что по-прежнему считает его законным главой государства, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Франс Пресс на ливийские СМИ.

В субботу Конституционный совет Туниса лишил полномочий президента Зина аль-Абидина бен Али, бежавшего в Саудовскую Аравию в результате многодневных антипрезидентских выступлений.

"Вы понесли огромную потерю. Нет никого, кто был бы лучше для Туниса, чем Зин", - заявил Каддафи в телевизионном обращении к народу Туниса. По словам ливийского лидера, бен Али "навсегда останется законным президентом Туниса в соответствии с конституцией".

В субботу Конституционный совет, официально отстранив от должности Бен Али, поручил спикеру парламента Фуаду аль-Мабзаа временно исполнять обязанности главы государства. Аль-Мабзаа принял присягу в качестве президента и поручил премьер-министру аль-Ганнуши создать правительство национального единства, в котором должны быть представлены все значимые политические силы страны. Последний уже приступил к консультациям с политическими партиями, результат которых станет известен в воскресенье. Всего переходный период будет длиться 60 дней, в течение которых должны пройти президентские выборы.