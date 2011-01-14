Президент Польши: следует запастись большим хладнокровием

Президент Польши Бронислав Коморовский выразил согласие с оценкой, которую правительство страны дало отчету Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о причинах катастрофы Ту-154 под Смоленском, сообщает польское информационное агентство PAP.

По словам Коморовского, позиция Польши столь же взвешенная, сколь и решительная. Хотя у польской стороны нет фундаментальных возражений по выводам МАК, необходимо иметь в виду и организационно-технические ошибки с российской стороны, подчеркнул польский президент.

В духе недавнего визита российского президента Дмитрия Медведева Польше необходимо стремиться к сближению с Россией, а не к отдалению от нее в столь трудный период, сказал Коморовский: "Хочу отметить, что в эти дни звучит много далеко идущих политических оценок, хотя работа польской стороны по оценке причин и последствия авиакатастрофы еще не окончена. Я думаю, что по завершении этой работы мы сможем определить, где две точки зрения существенно расходятся, а где сближаются".

"Несомненно, польская сторона была удивлена столь скорой огласке доклада МАК, а также способом подачи некоторых его частей. Тем не менее в такой ситуации следует запастись большим хладнокровием и ответить таким образом, чтобы не уменьшить шансы на сближение позиций", - заключил глава Польского государства.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что, не ставя под сомнение основные заключения доклада МАК, правительство считает его неполным без учета замечания польской стороны, напоминает Лента.ру.