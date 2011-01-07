Бельгия побила рекорд Европы по длительности политического кризиса

Бельгия стала в субботу в Европе своеобразным рекордсменом по продолжительности политического кризиса, передает корреспондент РИА Новости.

8 января исполнилось 209 дней со дня внеочередных парламентских выборов в стране, по итогам которых должно быть сформировано новое федеральное правительство, чего до сих пор так и не удалось сделать франко- и нидерландоязычными политиками в силу сохраняющихся между ними серьезных разногласий.

До Бельгии рекорд по продолжительности процесса формирования исполнительной власти удерживала соседняя Голландия, которой для этого потребовалось 208 дней в 1977 году.