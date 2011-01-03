Церковь обстреляли из гранатомета

Неизвестные из подствольного гранатомета выстрелили по крыше православной церкви в станице Орджоникидзевская в Ингушетии, сообщил РИА Новости по телефону представитель республиканского МВД.

"В воскресенье примерно в 21.30 неустановленные лица произвели один выстрел, предположительно из подствольного гранатомета, по зданию церкви. Снаряд попал в крышу церкви", - сказал собеседник.

По его словам, в результате обстрела никто не пострадал.