На Гаити от холеры уже погибли более трех тысяч человек

На Гаити число погибших в результате эпидемии холеры, начавшейся 10 недель назад, превысило 3300 человек.

Согласно данным Министерства здравоохранения, около 149 тысяч человек заболели, более половины из них нуждаются в госпитализации, передает Радио «Свобода».

Эпидемия привела также к гибели более 40 человек, известных среди местных жителей как "шаманы вуду". Они подверглись нападению озлобленной толпы, которая посчитала их виновными в распространении холеры.

В январе 2010 года в результате разрушительного землетрясения на Гаити погибли около 250 тысяч человек.