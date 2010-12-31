Суд вынес приговор похитившему надпись с ворот Освенцима
08:29, 31 декабря 2010Мир
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Сообщники получили по 2.5 года
Польский суд вынес приговор гражданину Швеции по делу о похищении надписи «Arbeit Macht Frei» с ворот нацистского концентрационного лагеря Освенцим.
Как сообщает «Газета.ру», осужденный Андерс ХЕГСТРЕМ, бывший лидер одной из неонацистских организаций, будет передан Швеции и проведет назначенные судом два года и восемь месяцев на родине.
Двое сообщников А.ХЕГСТРЕМА получили по два с половиной года тюрьмы.
Кованая надпись была похищена в декабре прошлого года. Впоследствии она, распиленная на три части, была обнаружена на севере Польши.
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