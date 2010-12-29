Казахский парламент предлагает продлить полномочия Назарбаева

Парламент Казахстана предлагает внести поправки в Конституцию страны, которые позволят продлить полномочия действующего Президента Нурсултана Назарбаева до 2020 года.

Об этом сегодня, открывая пленарное заседание мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана, сообщил ее председатель Урал МУХАМЕДЖАНОВ, передает ИТАР-ТАСС.

Он подчеркнул, что "по вопросу продления срока полномочий Президента поступили соответствующие предложения от депутатов обеих палат парламента".

Вчера руководитель инициативной группы, ректор Семипалатинского государственного университета имени Шакарима Ерлан САДЫКОВ объявил о том, что в поддержку проведения референдума о продлении полномочий Президента собрано порядка 150 тыс. подписей.