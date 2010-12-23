Польский суд закрыл дело об экстрадиции Закаева в РФ

Варшавский окружной суд закрыл дело об экстрадиции бывшего главы эмиграционного правительства Чечни Ахмеда ЗАКАЕВА, выдачи которого в сентябре от польских властей добивалась Российская Федерация.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил пресс-секретарь суда Войчех МАЛЕК.

„Суд сегодня закрыл дело о выдаче России господина ЗАКАЕВА поскольку его нет в Польше”, - сказал он.

Пресс-секретарь отметил, что суд не рассматривал дело по существу представленных обвинений.

В.МАЛЕК сказал, что закрытие дела можно обжаловать на протяжении семи дней в Апелляционном суде.

Пресс-секретарь однозначно не ответил на вопрос, сможет ли А.ЗАКАЕВ после сегодняшнего решения приезжать в Польшу.

„В будущем нельзя исключить, что будет возобновлена заявка на временный арест”, - сказал он.

Почетный консул Чечни в Польше Адам БОРОВСКИЙ, которого цитирует TVN24, назвал решение польского суда попыткам польских властей с одной стороны не выдавать А.ЗАКАЕВА России, а с другой - сохранить хорошие отношения с россиянами.

„Суд реализует российскую политику и практически закрыл А.ЗАКАЕВУ возможность приезда в Польшу”, - сказал он, комментируя сегодняшнее решение.

А.БОРОВСКИЙ объяснил отсутствие А.ЗАКАЕВА на сегодняшнем судебном заседании тем, что британские власти, которые предоставили ему политическое убежище, не выдали ему новый паспорт, чтобы он мог получить польскую визу и приехать на суд в Варшаву.

Он также сказал, что планирует обжаловать решение о закрытии дела.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября польская полиция задержала А.ЗАКАЕВА, который прибыл в Польшу на Всемирный конгресс чеченского народа.

Прокуратура добивалась его ареста на 40 дней, но польский суд после рассмотрения дела освободил его из-под стражи.

А.ЗАКАЕВ покинул Польшу, но обещал вернуться на судебное заседание по делу об экстрадиции, когда получит новую польскую визу.

В 2003 году Великобритания признала безосновательными выдвинутые Россией обвинения в терроризме А.ЗАКАЕВУ и предоставила ему политическое убежище.